وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع رئيس الوزراء القطرى الأوضاع فى غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول الحرب في قطاع غزة.



وناقش الطرفان -بحسب بيان نُشِر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الجهود الجارية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب خارج غزة، والعودة الفورية والآمنة لجميع الرهائن.

وأكد بلينكن -من جديد- أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر.