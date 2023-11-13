ناقد رياضى: جماهير سيلتك وريال سوسيداد تقدم ملحمة تاريخية فى دعم فلسطين

تناول الناقد الرياضي محمد مندور، موضوع التضامن مع القضية الفلسطينية في الساحة الرياضية العالمية، وأشاد بالدور الملحمي الذي تلعبه جماهير سيلتك الإسكتلندي في دعم الفلسطينيين وإظهار تضامنهم معهم في كل مباراة، كما أشار إلى انضمام أندية وجماهير أخرى إلى هذا الحراك الرياضي الإنساني، مثل جماهير ريال سوسيداد الإسباني.

وتطرق مندور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى الضغوطات التي يمارسها الكيان الصهيوني على وسائل الإعلام الرياضية الغربية، لتشويه صورة القضية الفلسطينية وتبرير العدوان على غزة.

وأكد أن هناك تغييرًا في الموقف الرياضي الأوروبي تجاه القضية، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة دقيقة صمت على ضحايا الجانب الإسرائيلي فقط.

واختتم مندور حديثه بالقول، إن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وشرعية، وأن الرياضة هي وسيلة فعالة لنشر الوعي والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.