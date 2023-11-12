الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جبهة التحرير الفلسطينية: عدد الشهداء في غزة يصل إلى أكثر من 15 ألف

شهداء غزة
شهداء غزة

أكد الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان والمجزرة التي ترتكب بحق الأبرياء.

وقال "أبو يوسف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن الشعب الفلسطيني في أشد الحاجة إلى ما يمكن أن يشكل ضغطًا حقيقيا لوقف المجزرة وحرب الإبادة تجاهه، وآن الأوان لأن لا يبقى شلال الدم الفلسطيني ينزف في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة أو قطاع غزة.

وأوضح أن عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 12 ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، وهذا يشكل فعليا جريمة العصر يشهدها العالم أجمع، فالتدمير طال البيوت والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وأشار إلى أن هناك 1300 شخص مفقودين تحت الأنقاض، ومن ثم سيصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد.

وأضاف أن عدد الشهداء في الضفة والقدس وصل 184 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث أطلق المستوطنون النار الحي، ومن ثم هي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب بتضامن عربي ودولي مع القضية الفلسطينية، وموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف العدوان والاحتلال.

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