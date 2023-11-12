الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجى أنور: دولة الاحتلال مجرد مرتزقة لسرقة الشرق الأوسط لصالح أمريكا

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

شنت الإعلامية إنجي أنور هجومًا حادًا على الدول الغربية بسبب المجازر التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة على مدار 37 يومًا.

وقالت، خلال حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، إن الكيان الصهيوني دولة بلا شعب وتستورد سكانًا وتدفع لهم أموالًا حتى يأتوا ليعيشوا في أرض الميعاد، مؤكدة أن أمريكا هي من تدفع لهم هذه الأموال، وذلك على الرغم من وجود آلاف المشردين فيها.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض أرسل حاملة طائرات وغواصة وصرف 14 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا نفسها من الديون حيث تعد أكبر دولة مدينة في العالم، مضيفة أن "روبرت جونيور"، المرشح الرئاسي الأمريكي قال "لو اختفت دولة الصهاينة فإن روسيا ودول البريكس سيستحوذون على 89% من آبار البترول في العالم"، وهذه كارثة على أمريكا.

أمريكا هى من تضغط على زناد الحرب بغزة

وأكدت أن الحرب إسرائيل مجرد مسدس فيها وأمريكا هى من تضغط على الزناد لتحمي مصالحها، وأن دولة الاحتلال مجرد مرتزقة من عدة دول ليكونوا عصابة سرقة الشرق الأوسط.

إنجي أنور إسرائيل مرتزقة عصابة سرقة الشرق أمريكا غزة

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