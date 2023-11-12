الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 12 فدانا بمركز ومدينة أبو النمرس

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية تم رصدها بمركز ومدينة أبو النمرس. 
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة ١٢ فدانا، بطريق الدير بطموه بالوحدة المحلية لمنيل شيحة بمركز ومدينة ابوالنمرس مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة. 
 

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة. 
 

كما وجه «راشد»، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة. 
 

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

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