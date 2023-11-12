الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعددها الجديد.. "مسرحنا" تناقش الموسيقى في المسرح مشاكل ومعوقات

جريدة مسرحنا
جريدة "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة “مسرحنا”.

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري حول "أوبريت أرض مصر" بثقافة بورسعيد في ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية، وتقرير حول عرض "أنا وهي" تاريخ النساء على مسارح سوهاج، وتقرير خبري لآية سيد عن حفل توقيع كتاب" سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية.

ومتابعة لـ همت مصطفى حول ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وفي السياق نفسه تنقل لكم نادين فتح الله وقائع ندوة تطوير مهارات التمثيل والإخراج المسرحي، وتتابع ياسمين عباس الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل وآراء المدربين والمنظمين.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات 

تحقيقا أجرته رنا رأفت مع المؤلفين الموسيقيين حول التأليف والإعداد الموسيقي في العرض المسرحي، وتحاور سامية سيد د. مروة مهدي حول صدور الطبعة الورقية من ترجمتها لكتاب "مسرح ما بعد الدراما".

وفي قسم رؤى تكتب د. وفاء كمالو "سقوط زيوس وكريون في مسرحية أنتيجون" ويكتب محمد عبد الرحمن عن عرض" فتوات بولاق" حرافيش نجيب محفوظ بين الأدب والسينما والمسرح

وفي باب نوافذ يكتب مجدي مرعي حول المسرح المدرسي بين الواقع والمأمول، ويكت عيد عبد الحليم عن المخرج الراحل حسن عبده "طائر المسرح المحلق"، ويكتب فاروق صبري نصا قصيرا بعنوان " هنا غزة.. هنا امرأة تصرخ: يا رب عزة، وننشر الجزء الرابع من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "فينومينولوجيا المكان المسرحي" لـ ليزا ماري بوللر.

تاريخ مسرح نجيب الريحاني المجهول

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثامن عشر من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الريحاني بلا مسرح ولا زوجة!!. " 

ويكتب محمد الروبي في مشهد "فلسطين في القلب وفي المسرح".. هذا ما كتبناه منذ 2017 وما زال صالحا وسيظل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني جريدة مسرحنا أوبريت أرض مصر مسرح نجيب الريحاني المجهول فلسطين في القلب وفي المسرح

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