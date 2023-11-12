الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمي: مصر حرّكت البوصلة ونجحت في تغيير الرؤية لدى الغرب تجاه غزة

طارق فهمي
طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرواية الإسرائيلية بدأت منذ 7 أكتوبر وكان فيها انحياز كبير لإسرائيل من الغرب خاصة أمريكا، مقابل موقف عربي قادته مصر.

أضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصر نجحت في أمرين محاولة تغيير هذا المسار وإحداث نوع من التوزان في المواقف، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام نجحت قبل أن تبدأ.

وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة خرج من أمام معبر رفح وتحدث عن الأزمة بغزة، مؤكدًا أن كلمات كل الوفود تؤكد على الثوابت التي تبنتها مصر، لأنها حركت البوصلة وتسببت في تغيير الرؤية لدى الغرب تجله غزة.

فكرة حل الدولتين  أصبحت قضية ماسية

أشار إلى أن فكرة حل الدولتين  أصبحت قضية ماسية وبالتالي أمعن الجانب الإسرائيلي في محاولة لتغيير القضية الفلسطينية، موضحًا أن القاهرة نجحت وبمهارة في إدارة الأزمة وهذا يؤكد أن الدولة  لديها إمكانية وقدرات وإذا أرادت أن تفعل فستفعل.

طارق فهمي حركت البوصلة تغيير الرؤية الغرب حل الدولتين قمة القاهرة للسلام

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