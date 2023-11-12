الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبو وردة يناقش مع "سكرتير الشرقية" تحصيل قيمة الإنارة العامة

اجتماع رئيس شركة
اجتماع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

ترأس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء اجتماع مع المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية والنائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

وناقش أبو وردة فيه المعوقات التي تواجه الشركة في تحصيل قيمة الاناره العامة، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتركيب جميع عدادات الانارة العامة في جميع مراكز وقري محافظة الشرقية قائلا:'إن كل كيلو كهرباء بالعداد هو صحيح مائه في المائة حيث تم التركيب، بحضور الوحدات المحلية وعمل محاضر لذلك كما شدد على ضرورة التعاون الكامل مع كافة أجهزة الدولة.

وقال إن الشركة جاهزة دائمًا وتعمل على استقرار وجودة التغذية الكهربائية وتوفير كافة القدرات الكهربائية للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والقومية بمحافظة الشرقية، كما استعرض عددا كبيرا من الموزعات الجاري تنفيذها في كافة محافظة الشرقية..

وقدم رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة على التعاون المثمر والبناء بين الشركة والمحافظة وكان له مردوده الكبير في تقديم خدمات متميزة للمواطنين بالشرقية.

من جانبه، رحب المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية بالمهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء على جهوده الكبيرة الذى استطاع إحداث طفرة كبيرة في تطوير وتحديث شبكات كهرباء الشرقية وكذلك إنشاء عددا كبيرا من مراكز خدمه العملاء بكافة مدن وقرى محافظة الشرقية.

أكد تشكيل لجان مشتركة من الوحدات المحلية وهندسات الكهرباء بكافة المدن وذلك لقراءات العدادات وعمل المحاضر اللازمة لذلك ظ.كما شدد علي ضرورة التعاون المثمر والمشترك بين المحافظة والشركة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين ثم توجه بعد ذلك الي هندسة كهرباء ديرب نجم الجديدة والتي يتم البدء في إنشائها بعد صدور قرار إزالة للهندسه القديمة مطالبا بضرورة أن يتم البناء طبقا لاحدث المواصفات الفنيه والعالميه أن يتم التخطيط السيلم لذلك مع عمل موزعات تستوعب الزيادة في طلب القدرات الكهربائية المتزايد وكذلك لتوفير كافة القدرات الكهربائية في المستقبل.

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