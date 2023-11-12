الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل فلسطينى: الرئيس السيسى أول من تحرك منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الرئيس السيسي أول من تحرك بعد عملية طوفان الأقصى، وبحنكته تحرك بعدة مسارات في القضية الفلسطينية، ولم يقتصر على مسار محدد سواء مساعدات إغاثية أو وقف إطلاق النار بل طالب بمعالجة المرض فقط بل لا بد من إزالته وهو الاحتلال.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر اتبعت 3 مسارات، الأول وقف إطلاق النار، والثاني إدخال المساعدات الإغاثية والطبية في ظل الأجواء الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

مصر نجحت في وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة

وتابع أن المسار الثالث هو إنهاء الاحتلال لأنه كل فترة زمنية يكون هناك دمار وكانت الرؤية المصرية بوجود حاضنة دولية وإقليمية، مؤكدًا أن مصر نجحت في وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة.

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