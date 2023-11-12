رئيس كهرباء القناة يوجه بعمل الصيانات لتحسين جودة التغذية الكهربائية

تفقد سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، الأحد، قطاعات الشرقية وكانت البداية بتفقد هندسة كهرباء الصاغة التي يتم تأهيلها وانشاء مركز خدمة عملاء بها لتصبح مجهزة بالتقنيات والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة.

كما تفقد أبو وردة صالة خدمة العملاء ومركز شحن العدادات ومركز خدمة المواطنين وأقسام الفحص والعدادات والشؤن التجارية والصيانة والتشغيل والاعطال، وشدد على ضرورة ان تكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية وطبقا للهوية البصرية، كما طالب بوضع جدول زمني محدد المدة للانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين من اليوم مع فرش كافة الأقسام بأحدث الأثاثات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جولة رئيس كهرباء القناة

كما تفقد سير العمل بهندسة الجامعة الجديدة التي يتم تطويرها وتأهيلها لتواكب العصر الحديث كما تفقد ايضا مركز ذوي الهمم، مطالبا ان يكون هذا المركز نموذجي ومؤسس بأحدث ماتوصل اليه العلم الحديث من تكنولوجيا لتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم وكبار السن.

وتوجه بعد ذلك الى ديوان عام القطاعات حيث عقد اجتماع موسع حضره رؤساء القطاعات التجارية والمالية ورئيس قطاعات الشرقيه ورؤساء القطاع الفني والتجاري والشؤن المالية.

في بداية الاجتماع استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في محافظة الشرقية وكذلك الانتهاء من توصيل الكهرباء الي مستشفي الطوارئ التابعة لجامعة الزقازيق، مشددا علي ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين كما طالب بضرورة عمل الدراسات الفنية والرسومات لتطوير وتأهيل كافة شبكات قطاعات الشركة المختلفة نظرا للاحتياج الشديد لذلك.

اجتماع رئيس كهرباء القناة

وقال ان الميزانية مفتوحة ولا حدود لها في تطوير كافة الشبكات، مطالبا بضرورة سرعة الانتهاء من خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وعمل الصيانات الازمه قبل فصل الشتاء.

وشدد على انه لن يسمح ابدا بعدم تنفيذ خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وعمل الصيانات الازمه من أجل جودة التغذية الكهربائية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والقومية كما طالب بضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي والقضاء عليها وسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكوديه لكل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأكد ضرورة التأكد من ازالة كافة نزلات الكشفات في القري او تركيب سلك اخر وإنارة الأعمدة بطريقة فنية صحيحة للحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.. مطالبا بضرورة تنشيط التحصيل وتحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها كما شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من فحص العدادات التي تحت الفحص والتواصل مع المواطنين المقدمين على المنصة وتركيب العدادات لهم فورا وتحميل وتقسيط قيمتها على اقساط شهرية.