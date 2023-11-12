الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الشباب والرياضة وجمعية رسالة تنفذان سلسلة من القوافل المجتمعية بشمال سيناء

القوافل المجتمعية
القوافل المجتمعية بشمال سيناء

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة العليا للقوافل المجتمعية سلسلة من القوافل المجتمعية (طبية - اجتماعية - توعوية) على مدار 3 أيام للأهالي بمدن رفح والعريش والحسنة بالتزامن مع تقديم الخدمة لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات شمال سيناء، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية، ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

القوافل المجتمعية بشمال سيناء

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القوافل المجتمعية تقدم خدمات شاملة  بمراكز الشباب في ضوء تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الاستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية.

وثمن  "صبحي" جهود الجهات الشريكة والدور البارز  من كبار الأطباء الذين قدموا نموذجًا مبتكرًا للتطوع الصحي الذي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المرضى.

تم تنفيذ قافلة طبية في 14 تخصص طبي ومعمل للتحاليل الطبية وتوزيع النظارات الطبية ومركز متخصص في الأسنان ومستشفي ميداني في الرمد وتوزيع جميع الادوية بالمجان.

القوافل المجتمعية بشمال سيناء

تم تنفيذ معرض للملابس للأشقاء الفلسطينيين العالقين بالعريش (ملابس أطفال رجال سيدات)، وتم تقديم عدد من الكراتين الغذائية للعالقين الفلسطينيين بأماكن إقامتهم بالعريش.

وتم تفقد أماكن إيواء الأشقاء الفلسطينيين وعقد لقاءات معهم لإبراز جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بنادي اتحاد سيناء بالعريش، وتقديم مجموعة من المساعدات الإيوائية والإغاثية لهم.

وزير الشباب والرياضة الفلسطينيين قافلة طبية كبار الأطباء رفح والعريش

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