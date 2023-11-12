مراسل قناة القاهرة الإخبارية: قصف عنيف بخان يونس جنوب قطاع غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن هناك غارات جديدة بخان يونس، وأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق حاليًا وتقصف عدة مناطق بجنوب قطاع غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة، مضيفًا أنه لم يتم تحذير المواطنين في جنوب غزة قبل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي قد يسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

ونوه جبر، أن خان يونس، قد تعرضت لغارات متتالية وعنيفة، بالإضافة إلى قصف مدفعي كبير، مشيرًا إلى أن حركة الإسعاف لا تتوقف من أجل نقل المصابين.