الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح المعرض الجماعي "التفرغ في عيون المبدعين" (صور)

افتتاح المعرض الجماعيالتفرغ
افتتاح المعرض الجماعي"التفرغ في عيون المبدعين"

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يرافقه الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المعرض الجماعي “التفرغ في عيون المبدعين”؛ بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

قد تكون صورة ‏‏٧‏ أشخاص‏

قانوش يتفقد مبنى الخان بالقرنة تمهيدًا لاستقبال منح شباب الفنانين

على جانب آخر، تفقد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأعمال الجارية بمبنى الخان فى قرية القرنة في البر الغربي لمحافظة الأقصر، لبدء استقبال فناني ورسامى مصر والعالم حيث من المقرر له الإعلان عن منح إقامة شباب الفنانين.

قد يكون فن ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

وتأتى زيارة الدكتور وليد قانوش للخان على هامش الاستعداد لحفل ختام سمبوزيوم الأقصر الدولى، بمشاركة 10 فنانين أجانب، و10 مصريين، و5 فنانين من مختلف الدول العربية، ونظرًا للأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيقام الحدث مراسم احتفال فى الختام.

قد يكون فن ‏‏٥‏ أشخاص‏

تكليف وليد قانوش يتسيير أعمال "التنمية الثقافية"

يذكر أن، الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، كلفت الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتسيير أعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى قطاع الفنون التشكيلية، بعد إنهاء ندب الدكتور هاني أبو الحسن، من رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية.

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏

تخرج وليد قانوش في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، شغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة التصوير الأولى بصالون الشباب الخامس عشر 2003، الجائزة الثانية في مسابقة النقد الفني الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007، والجائزة التشجيعية في التصوير ببينالي بورسعيد القومي، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة بدورته الثانية 2008، والجائزة التشجيعية في مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009، وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي 2018.

قد يكون فن ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏
قطاع الفنون التشكيلية الدكتورهشام عزمي التفرغ في عيون المبدعين مركز محمود مختار الثقافـــي القرنة

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