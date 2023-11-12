الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العليا للعشائر" تؤكد أهمية استخدام أوراق القوة والضغط العربية والإسلامية

عاكف المصري
عاكف المصري

أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية أهمية وضرورة استخدام أوراق القوة والضغط العربية والإسلامية، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

شدد المصري لـ"الدستور"، على رفضهم تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومنه إلى خارج فلسطين، وكذلك من مناطق في الضفة الغربية إلى مناطق أخرى تمهيدًا لتهجيرهم إلى الخارج.

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وأشار المصري إلي أن القمة العربية والإسلامية في العاصمة الرياض، ركزت على وقف العدوان وحرب الإبادة أولًا وثانيًا وثالثًا، لأن وقفه يؤدي إلى وقف المجازر وتدفق المساعدات الإنسانية، وإلى أن يتحقق هذا الهدف يمكن البدء بمرحلة أولى، ومن ثم المرحلة الثانية.

كما دعا المصري إلي ضرورة فتح معبر رفح وإدخال مئات الشاحنات يوميًا التي تحمل الطعام والماء والدواء والوقود ومختلف الحاجات، وعدم ترك هذا الأمر بيد الاحتلال.

يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري وانسحاب قوات الاحتلال

وتابع المصري إنه يجب أيضا وقف إطلاق النار بشكل فوري وانسحاب قوات الاحتلال، والتفاوض على عقد صفقة تبادل أسرى يتم فيها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل تحرير الأسرى الفلسطينيين وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

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وشدد المصري علي أن القمة ركزت على عدة اشياء مهمة ومنها التمسك بمبادرة السلام العربية، ودعم تشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتوافق بين مختلف الأطراف والفصائل الفلسطينية.

وأشار المصري إلي ضرورة تمكين السلطة الواحدة والموحدة من حكم قطاع غزة ورفض كل السيناريوهات المعادية التي يجري تداولها وتتضمن تجاوز الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.

كما دعا المصري إلي ضرورة تنظيم مؤتمر عربي عالمي لإعادة إعمار قطاع غزة ليكون استكمالا لنتائج القمة العربية الاسلامية.

وقبل قليل، أفادت قناة العربية بأن قطاع غزة يشهد حاليًا، قصفا مدفعيا لـ قوات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي في شمال القطاع.

المصرى قطاع غزة فلسطين الضفة الغربية المساعدات الإنسانية معبر رفح

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