الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

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السجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لعامل هدد فتاة بنشر صورها عبر فيسبوك

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السجن المشدد 15 سنة لمحام في "تزوير مستندات رسمية" بالإسكندرية

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين،تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

السجن المشدد تزوير محررات رسمية محكمة جنايات القاهرة تزوير النيابة

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