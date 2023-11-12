الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق السيمنار الثاني لكهنة القناة والبحر الأحمر

كنيسة
كنيسة

أقيم السيمنار الثاني لمجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، خلال شهرنوفمبر الجاري بعنوان "البناء النفسي السليم لقلب وعقل الكاهن" في بيت زوار دير القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة، وتولت إيبارشية البحر الأحمر تنظيم أعمال السيمنار.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني آخر أيام السيمنار وشهد ختامه يوم الخميس، بعد أن عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي هناك وخصص موضوع عظته ليتناسب مع محتوى السيمنار.

كما منح قداسته، على هامش السيمنار، طرس البركة (خطاب مباركة) لترجمة الأجبية القبطية (كتاب صلوات السواعي) إلى اللغة الروسية، وهو المشروع الذي يعمل عليه الأب القس سيرافيم عادل، من كهنة إيبارشية الأحمر.

السيمنار، الذي تضمن عدة محاضرات وورش عمل تخدم عنوانه على أيدي متخصصين، حضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا تادرس (بورسعيد)، والأنبا سيرافيم (الإسماعيلية)، والأنبا بموا (السويس)، والأنبا إيلاريون (البحر الأحمر)، ومجامع كهنة إيبارشياتهم، بالإضافة إلى آباء كهنة بـ ١٧ من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، بإجمالي مشاركين حوالي ٢٠٠ كاهن.

 

 

 

 

 

 


 

السيمنار الثاني محافظات القناة والبحر الأحمر شهرنوفمبر إيبارشية البحر الأحمر السيمنار

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