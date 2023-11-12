281 نشاطًا توعويًا لترشيد استهلاك المياه داخل 60 مدرسة في مطروح

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الإدارة العامة للعلاقات العامة (إدارة التوعية) وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح قامت بتنظيم برنامج أنشطة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي تحت شعار "كل نقطة بتفرق" داخل مقرات عدد ٦٠ مدرسة خلال شهر أكتوبر الماضى بمناطق مختلفة بمرسى مطروح وذلك بناء على تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

أنشطة البرنامج التوعوي

وأشار إلى أن أنشطة البرنامج التوعوي والتي بلغ عددها ٢٨١ نشاطًا خلال الشهر تضمنت عمل ندوات توعية بطابور الصباح وورش رسم ولعبة السلم والثعبان للمرحلة الابتدائية وندوات توعية للطلاب داخل الفصول وتنظيم مسابقات معلومات عامة في قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك توزيع الجوائز والهدايا التذكارية للطلاب الفائزين.

وأوضح أن عدد الطلاب المشاركين في البرنامج التوعوي بلغ ٤٥ ألفًا ٧٦٧ طالبًا وطالبة فى مراحل التعليم الأساسي، مؤكدًا أن حملات التوعية بالمدارس تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، مضيفًا أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي

أنشطة البرنامج التوعوي