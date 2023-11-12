الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: تغطية "المتحدة" أحداث غـزة ساهمت فى كشف الحقائق (فيديو)

غـزة
غـزة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن التحرك المجتمعي المصري في إطار دعم غزة مستمر وموصول بصفة دائمة على مدار 24 ساعة، موضحًا أن مصر نجحت في كسر الحصار على غزة، وتقديم الدعم بكل القوافل الطبية والمساعدات العاجلة، ونقل المصابين والحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات في مصر.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أرادت أن تكون لها مشاركة في دعم غزة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة دعمًا في إطار العمل المجتمعي.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن عددًا كبيرًا من الشركات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القطاع الخاص ستحذو حذو الشركة المتحدة.

شركة المتحدة تؤدي دورًا مهمًا في مواجهة الإعلام الغربي

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الشركة المتحدة تقدم دعمًا مهنيًا في مجال العمل الإعلامي، خاصة في مواجهة إعلام غربي أمريكي يصور أنّ الوضع داخل الأراضي المحتلة وكأنه دفاع عن النفس من جانب الكيان الإسرائيلي، وبالتالي أسهمت تغطيتها في كشف الحقائق.

 

أستاذ العلاقات الدولية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غزة الإعلام الغربي الاراضي المحتلة

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