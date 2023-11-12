الأنبا ميخائيل يرأس طقس رسامة شمامسة بكنيسة مار مينا الأميرية

صلى نيافة الأنبا ميخائيل الاسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة الأميرية.

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وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣٣ من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس، ٧ آخرين برتبة اغنسطس.

جدير بالذكر أنها أول رسامة شمامسة لهذه المنطقة.

بينما صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، القداس الإلهي في تذكار السنة الخامسة لشهداء حادث دير القديس الأنبا صموئيل المعترف (٢) بالمنيا، بمشاركة كهنة الإيبارشية، وأسر الشهداء.

وعقب القداس تم وضع باقة من الزهور على أجسادهم في المزار الحالي لهم بمقر المطرانية.

وايضا صلى الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا القداس الإلهي، يوم السبت الماضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، بالتجمع الخامس، وشارك نيافته كهنة الكنيسة ذاتها، وخورس الشمامسة والشعب، وفريق الكرازة الذي يخدم مع نيافته في دولة بتسوانا.

ودشن نيافته خلال القداس بعض أواني الخدمة، وعقب انتهاء القداس التقى نيافته بفريق الكرازة لبتسوانا حيث ناقش معهم عددًا من الموضوعات الخاصة بالخدمة هناك وكيفية تطويرها وتنميتها.

من جهة أخرى، نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقاءها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧)، وذلك يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

حاضر اللقاء نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس.

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام ٢٠٠٠.