الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف كولر من التعاقد مع سوزا ورحيل موديست عن الأهلى في الشتاء

موديست
موديست

أغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الباب أمام عودة البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أكد مصدر داخل مسئول داخل الأهلي أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أن سوزا  خارج حساباته خلال الفترة المقبلة بعدما عرضت اللجنة عليه اسم اللاعب مجدداً بعد المستوي المتواضع مع الفريق.

وأضاف  المصدر أن سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل الأهلى وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر خلال مدة تعاقده مع الفريق.

وأشار  المصدر إلى أن كولر يرى أن موديست يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد وأن السويسري لديه قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسى وأخطر إدارة الأهلى بذلك.

كولر الاهلى لجنة التخطيط البرازيلي سوزا أنتوني موديست

مواد متعلقة

بعد تراجع المستوى منذ بداية الموسم.. كيف يعود أهلي كولر؟

كولر يطير إلي سويسرا عقب لقاء الجونة.. والأهلي راحة 5 أيام

كولر يُحذّر مدافعى الأهلى من تكرار أخطاء مباراة سيراميكا أمام الجونة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

أستاذ العلوم السياسية تُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب