موقف كولر من التعاقد مع سوزا ورحيل موديست عن الأهلى في الشتاء

أغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الباب أمام عودة البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أكد مصدر داخل مسئول داخل الأهلي أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أن سوزا خارج حساباته خلال الفترة المقبلة بعدما عرضت اللجنة عليه اسم اللاعب مجدداً بعد المستوي المتواضع مع الفريق.

وأضاف المصدر أن سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل الأهلى وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر خلال مدة تعاقده مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرى أن موديست يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد وأن السويسري لديه قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسى وأخطر إدارة الأهلى بذلك.