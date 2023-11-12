اليوم.. 10 مباريات في بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

تقام اليوم عشر مباريات فى منافسات الرجال والسيدات للكرة الطائرة البارالمبية من منافسات بطولة العالم، والتي تعد أخر مرحلة من مراحل التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس الصيف المقبل، فيما يحصل منتخبا مصر للرجال والسيدات على راحة اليوم .

ويلعب المنتخب الرواندي للرجال مع نظيره العراقى، ويواجه المنتخب الياباني نظيره الجزائري، ويلتقى المنتخب الصيني مع الهندي، ويلعب منتخب بريطانيا مع الماكينات الألمانية ، فى حين يواجه المنتخب الأوكرانى نظيره الفرنسى ، وفى منافسات السيدات ، تواجه الصين منتخب منغوليا ، ورواندا تلعب مع ألمانيا ، والبرازيل مع هولندا ، وسلوفينيا و أوكرانيا .

وانطلقت البطولة، مساء أمس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى يوم 18 من نوفمبر الجاري على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، بمشاركة 17 دولة.

منتخب السيدات المصري يستعد لمواجهة نظيره الصيني غدا

ويستعد منتخب السيدات المصري تحت قيادة جهازه الفني لمواجهة المنتخب الصيني في العاشرة من صباح غد الاثنين، ويحصل المنتخب على ساعات قليلة راحة ، ثم تعود سيدات مصر لمواجهة روندا الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

ويحصل منتخب الرجال على راحة لمدة 48 ساعة بعد فوزه في مباراة الافتتاح التي أقيمت مساء أمس السبت على المنتخب العراقي بثلاثة أشواط نظيفة، على أن يواجه منتخب رواندا فى العاشرة من صباح الثلاثاء، وفى نفس اليوم يواجه منتخب السيدات نظيره المنتخب الألماني، ويختتم منتخب السيدات منافساته في الدور الأول يوم الأربعاء بلقاء المنتخب المنغولي فى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد افتتح البطولة أمس بحضور الأسترالي باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبية ، والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والسلوفينى برانكو رئيس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة البارالمبية.

قائمة منتخبي مصر للسيدات والرجال

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .