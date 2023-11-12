الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لميناء أكتوبر الجاف (فيديو)

ميناء أكتوبر الجاف
ميناء أكتوبر الجاف

نشرت اليوم وزارة النقل تصويرا جويا لميناء أكتوبر الجاف ويعد هو المشروع الأول من نوعه في مصر وتبلغ تكلفته 60 مليون دولار وهذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، ومخطط لربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاي البارود.


المشروع يهدف إلى زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية


كما سيسهم المشروع في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وسيسهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وفي سياق متصل تقوم الدولة بتطوير كافة الموانئ ويتم بالتوازي مع عملية ربط كافة الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة، سواء من خلال شبكة طرق ومحاور وكباري، أو من خلال شبكة السكك الحديدية، أو من خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

أهداف إنشاء الموانئ الجافة

أهداف إنشاء الموانئ الجافة هي تقليل مدة وجود السفن الحاملة للبضائع داخل الموانئ، ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط، ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي؛ ليكون ملحقاً بالموانئ الجافة منطقة لوجستية يتم فيها عمليات التعبئة والتغليف والتصنيع والتوزيع على المناطق الصناعية المجاورة، مما يقلل الفاقد من البضائع ويسرع عملية تداول البضائع مما ينعكس على سعر المنتج النهائي.

أما عن مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فهناك 7 موانئ برية: ميناء أرقين البري، ميناء قسطل البري، ميناء رأس حدربة البري، ميناء السلوم البري، ميناء طابا البري، ميناء العوجة البري، ميناء رفح، وتم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا  ومركزًا لوجستيًا على مستوى الجمهورية في: السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم أبو راضي) - سوهاج الجديدة - وادي كركر - توشكي - أبو سمبل - قسطل - أرقين - الطور - والسلوم، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويا، وتم تجهيز 3 موانئ وهي ميناء "قسطل وأرقين وطابا" بتكلفة 20 مليون جنيه.

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السكك الحديدية الموانئ حركة نقل البضائع ميناء اكتوبر الجاق سكة حديد وزارة النقل

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