تعرض الركاب للخطر.. "النقل" تحذر من رشق القطارات

طالبت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، المواطنين بالحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ويخدم ملايين الركاب.

يأتي ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، ويتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، وبعد ذلك يتم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.



وأضافت أنها تهيب بالمواطنين بالمشاركة في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة، وتطلب منهم المشاركة في حماية الركاب وسائقي القطارات، والحفاظ على جرارات وعربات القطارات.

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