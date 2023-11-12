الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور شبح يطارد العديد من الدول، وخلال الساعات الماضية تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية.

ونفت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، شائعة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في مصر، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة.

وإنفلونزا الطيور من أبرز الأمراض الشائعة حول العالم، فهي عدوى فيروسية تنتقل من بين الطيور كالدواجن، والبط، وبالرغم من تسبب فيروس إنفلونزا الطيور بالعدوى للطيور فقط إلا أنه قد يتسبب بالخطر على صحة الإنسان، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور، وفقًا لموقع lincoln shire، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

بعد نفي وزارة الصحة ظهور إصابات بها..عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور
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حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

بعد نفي وزارة الصحة ظهور إصابات بها..عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور، وتتراوح مدة حضانة فيروس من يومين إلى 5 أيام في المتوسط، وقد تصل إلى 17 يومًا، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة بسبب قوة أعراضها، وتتضمن أعراض العدوى في البشر الإصابة بالحمى، والإعياء، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام العضلات. 

بعد نفي وزارة الصحة ظهور إصابات بها..عوامل خطر الإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور

ويعرف عن هذه العدوى أن لديها القدرة على البقاء لفترة طويلة بسبب الطيور المصابة بالفيروس، والتي تعمل على نشر العدوى لصورة أسرع  في البراز واللعاب لمدة 10 أيام، يمكن أن تؤدي ملامسة المنطقة الملوثة إلى انتشار العدوى.

ما أعراض إنفلونزا الطيور؟

1 - التهاب الملتحمة الخفيف.
2 - الالتهاب الرئوي الوخيم.
3 - ارتفاع الحرارة (التي تساوي 38 درجة مئوية أو أعلى).
4 - السعال الشديد.
5 - علامات وأعراض الإصابة بالمسالك التنفسية السفلية، بما فيها ضيق النفس أو عسر التنفس.
6 - أعراض إصابة المسالك التنفسية العليا مثل التهاب الحلق أو الزكام، وهي أقل شيوعًا.
7 - الإسهال.
8 - القيء.

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