الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض نقص المغنيسيوم فى الجسم وطرق الوقاية من انخفاضه

نقص المغنيسيوم
نقص المغنيسيوم

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا جدًا في الوظائف الخلوية والفسيولوجية بجسم الإنسان، فهو المسئول عن صناعة البروتين وإنتاج الطاقة الخلوية وتخزينها، ويعمل على ضبط ضغط الدم، وعمليات البناء والهدم في العظام.

ويؤدي نقص المغنيسيوم في الجسم إلى الكثير من المشاكل الصحية المفاجئة أبرزها اضطرابات وأعراض خطرة يمكن أن تؤثر على القلب ونسبة الكالسيوم. 

ولأهمية عنصر المغنيسيوم في الجسم، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك من الأمراض المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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مشاكل صحية تصيبك عند نقص الكالسيوم من الجسم

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم وطرق الوقاية من انخفاضه

يؤدي انخفاض نسبة المغنيسيوم في الدم إلى ظهور العلامات والأعراض التالية على المريض:
1 - الشعور بفقدان الشهية.
2 - الشعور بالغثيان والتقيؤ.
3 - الإعياء العام.
4 - ضعف الجسم.
5 - تخدير الأطراف.
6 - الإصابة بالتشنجات العضلية.
7 - النوبات الاختلاجية التي يسببها فرط النشاط الكهربائي في الدماغ.
6 - اضطراب نظم القلب.

طرق الوقاية من انخفاض عنصر المغنيسيوم في الجسم

لمعرفة أبرز المعلومات عن طرق الوقاية من انخفاض عنصر المغنيسيوم في الجسم بالفواكه، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - فاكهة الأفوكادو

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم وطرق الوقاية من انخفاضه

الأفوكادو من الفواكه التي تحتوي على عنصر المغنيسيوم، ويحتوي على مقدار كبير من الألياف، ويتسم الأفوكادو بأنه يمنح الجسم كثيرًا من الفوائد منها: "تحسين مستويات الكوليسترول - التخفيف من الالتهابات - إعطاء الشعور بالشبع".

2 - الموز

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم وطرق الوقايه من انخفاضه

 الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، مما يجعله يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب، فهو يحتوي على مقدار عالٍ من المغنيسيوم، ويحتوي الموز على عناصر غذائية أخرى.

3 - الخضروات

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم وطرق الوقايه من انخفاضه

يمكنك الاعتماد أيضًا على الخضروات للحصول على مقدار عالٍ من المغنيسيوم، والمتوفر بكثرة في السبانخ والقرع والبطاطس مع قشورها.

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