الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 75581 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 531 مخالفة السير بدون تراخيص، 222 مخالفة دراجة نارية،1165 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 6 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

حملات موسعة لوائح المرور تحقيق الانضباط مخالفة دراجة نارية

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