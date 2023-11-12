75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 75581 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 531 مخالفة السير بدون تراخيص، 222 مخالفة دراجة نارية،1165 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 6 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.