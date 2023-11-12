الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض كانت إنذارًا للمجتمع الدولى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، وحجم المساعدات المصرية للأشقاء في فلسطين يؤكد أن مصر كبيرة في كل تحركاتها، ومواقفها محددة وثابتة، وسياساتها الخارجية نور لكل السياسات الدولية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على دعم الأشقاء في فلسطين بما يحتاجونه، وتعمل من أجل تخفيف حدة الأوضاع على الأشقاء في فلسطين، ومن أجل تهدئة الأوضاع على أرض الواقع، معتبرًا أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية بالرياض كانت صوت الضمير اليقظ، حيث أكد أن الوقت يمر ثقيلًا على أهالى غزة المحاصرين.

طارق البرديسي: مصر لها مواقف محددة وثابتة لرفع المعاناة ومد يد العون لأشقائنا في فلسطين

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض تضمنت إنذارًا للمجتمع الدولي بخطورة استمرار أمد الصراع على العالم بأثره، ولهذا يجب علاج جذور الصراع وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

خبير العلاقات الدولية الموقف المصري القضية الفلسطينية المساعدات كلمة الرئيس السيسي قمة الرياض

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