الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرصد الأورومتوسطى: "نحن بصدد مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية فى غزة"

غزة
غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إننا بصدد مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في قطاع غزة.

جريمة غير مسبوقة

وأضاف عبده، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن 40% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال، وهذه جريمة غير مسبوقة.

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، بأن استهداف الاحتلال لآبار المياه والمخابز في قطاع غزة جريمة نكراء، مشيرًا إلى أن المواقف الرسمية الدولية تجاه الأوضاع في غزة متواضعة للغاية، ويجب التأثير على صانع القرار.

وتابع: 2% من احتياجات أهالي غزة فقط هي التي وصلت لقطاع غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.

المرصد الأورومتوسطي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غزة جرائم الإبادة الجماعية مشهد غير مسبوق جرائم الإبادة الجماعية في غزة

مواد متعلقة

أمين عام الهلال الأحمر: مصر تبذل مجهودًا جبارًا لإيصال المساعدات لقطاع غزة

الصحة الفلسطينية: الجثامين ملقاة على الأرض بمجمع الشفاء.. وتوقف ثلاجات الموتى عن العمل

أمين عام الهلال والصليب الأحمر: قوات الاحتلال ترتكب جرائم غير مسبوقة بغزة

الاحتلال يطلق قنابل الإضاءة بكثافة فى أجواء غزة

شهداء ومصابون جراء تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة فى غزة للقصف

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: البيان الختامى لقمة الرياض يؤكد دعم خطوات مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى

رئيس إيران: الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسى فى الحرب على قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": القمة العربية الإسلامية رفضت توصيف حرب الاحتلال على غزة دفاعًا عن النفس

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

ابتسامة تحت القصف.. الهلال الأحمر الفلسطينى يُخفف عن الأطفال المُحاصرين فى مستشفى القدس (فيديو)

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب