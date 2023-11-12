المرصد الأورومتوسطى: "نحن بصدد مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية فى غزة"

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إننا بصدد مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في قطاع غزة.

جريمة غير مسبوقة

وأضاف عبده، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن 40% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال، وهذه جريمة غير مسبوقة.

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، بأن استهداف الاحتلال لآبار المياه والمخابز في قطاع غزة جريمة نكراء، مشيرًا إلى أن المواقف الرسمية الدولية تجاه الأوضاع في غزة متواضعة للغاية، ويجب التأثير على صانع القرار.

وتابع: 2% من احتياجات أهالي غزة فقط هي التي وصلت لقطاع غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.