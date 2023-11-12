الضرائب: الملزمون بالإيصالات الإلكترونية مطالبون بالتسجيل على برنامج تحفيز المواطنين

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن برنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، يُعد أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالبًا المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية بسرعة التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وفقًا للقرار رقم (515) لسنة 2023 وذلك من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية.

إصدار إيصالات ضريبية إلكترونية للمسجلين



وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والمسجلين على منظومة الأعمال الضريبية (SAP ) عليهم البدء بالتسجيل على منظومة التحفيز من خلال حسابهم المفعل على بوابة المصلحة، مشيرًا إلى أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، وغير المسجلين على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) عليهم البدء بالتسجيل على بوابة المصلحة وإنشاء حساب، لافتًا إلى أنه لاستكمال تفعيل الحساب يجب استلام أكواد التفعيل، وذلك بالتوجه إلى المأمورية التابع لها الممول أو مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للممول الفردي هى صورة البطاقة الضريبية والرقم القومي للاطلاع على شخصية الممول، موضحًا أن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للشركات الاعتبارية هى صورة البطاقة الضريبية، والسجل التجارى الذي يوضح صفة المستلم (الشريك المتضامن فقط) ويكون حديثًا لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، وتفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مُصدق عليه من البنك المتعامل معه، وبطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.



وأضاف الدكتورفايز الضباعني أنه لاستلام أكواد التفعيل في حالة التوكيل لا بد من أن يكون التوكيل منصوصًا عليه التعامل مع مصلحة الضرائب سواء المحاسب أو وكيله، وأن يكون التوكيل بصفته وليس توكيلًا شخصيًا.