الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار سحب الملفات للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

فتح مجلس الدولة، اليوم الأحد، أبوابه أمام الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة تعيينات جديدة لخريجي 2023، من كليات الحقوق والشريعة القانون لسحب الملفات.

ضوابط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة مرفق بالملف.
- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، لم يمض عليها ثلاثة أشهر.
- في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة. 
- في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد. 
- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور).
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده.
- ٤ صور حديثة للمتقدم.
- أصل شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم.
- تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.
- قيد عائلي.
- قرص مدمج CD متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.

مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة خريجي 2023 كليات الحقوق والشريعة سحب الملفات

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