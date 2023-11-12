"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل الساعات الأولى من قصف محيط مجمع ناصر الطبى جنوب غزة

كشف بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن الساعات الأولى من القصف المستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وقال إنه منذ الساعات الأولى من فجر اليوم تم رصد عدد من الانفجارات التي هزت محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي استهدفت عددًا من منازل الفلسطينيين في منطقة بني سهيلا ورفح، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل.

وتابع: وصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى القصف المستمر الذي طال محيط مجمع الشفاء الطبي، وكذلك مخيم الشاطئ وحي النصر في المنطقة الغربية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي وكذلك مخيم الشاطئ وحي النصر بعدد من الأحزمة النارية، مما أدى إلى دمار واسع في مناطق مخيم الشاطئ، فهو مخيم للاجئين يتكون من (الصفيح) وبه ممرات وأزقة ضيقة".

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على مجمع الشفاء الطبي والمنازل المجاورة له، بهدف تحيد المجمع والضغط على جميع العاملين والمرضى والنازحين من الخروج، منوهًا بأن المجمع به عدد كبير من النازحين، بالإضافة إلى المرضى والأطباء.

وأوضح أن الآليات العسكرية والطائرات الحربية لقوات الاحتلال قامت خلال الليل والساعات الأولى من اليوم بإطلاق النيران المباشرة باتجاه النوافذ وساحات مجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى نقل المرضى والاحتماء بالممرات الداخلية للأبينة داخل المجمع للاحتماء من رصاص الاحتلال المستمر.

ونوه بأن إسرائيل تقول إن مجمع الشفاء به عدد كبير من عناصر المقاومة وتستخدمه كقاعدة لإدارة عملياتها، ولكن من يوجد بالمجمع هي الوفود الطبية والعربية والدولية والمصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث كانت تعمل من داخل المجمع كونه الأكبر في قطاع غزة، ولم تلاحظ الطواقم الطبية أي وجود لفصائل المقاومة.