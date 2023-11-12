توافد كبير للأطفال على حلقات الرواق الأزهري لحفظ القرآن الكريم في أسوان (صور)

تواصل حلقات أروقة القرآن الكريم بمختلف فروع الرواق الأزهري بأسوان، تحفيظ العديد من الأطفال للقرآن الكريم على مستوى المحافظة.

توافد الأطفال لحفظ القرآن الكريم

وشهدت أروقة القرآن الكريم بمختلف فروع الرواق الأزهري بأسوان، توافد عدد كبير من الأطفال بالأعمار السنية المختلفة لحفظ القرآن الكريم على يد أساتذة من الأزهر الشريف.

كما شهدت أروقة القرآن الكريم حالة من السعادة غمرت الطلاب وأولياء أمورهم لالتحاق أبنائهم بالرواق الأزهري وحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بمتابعة الدكتور أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، وأعضاء الإدارة، ويأتي هذا برعاية من الإمام الأكبر الدكتور/أحمد الطيب وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر.

اختبارات نهاية المستوى

وفى سياق آخر كان قد أدى الثلاثاء الماضي، الطلاب برواق العلوم الشرعية والعربية بأسوان بالمرحلة التخصصية،

اختبارات نهاية المستوى.



جاء ذلك تحت متابعة من الدكتور علي حبيب الله - الباحث بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد رضوان - مدير فروع الرواق بأسوان، والشيخ وائل محمد - المنسق العلمي بفرع معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأعضاء الإدارة.



وبلغ عدد الدارسين 740 دارسا بمختلف المراحل والمستويات موزعة لجانهم بفرع معهد الإمام محمد متولي الشعراوي بأسوان والذي تم تجهيزه لاستيعاب جميع الدارسين.





الرواق الازهري

الرواق الازهري

الرواق الازهري

الرواق الازهري