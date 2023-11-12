خلال جولة مفاجئة.. وكيل "تعليم مطروح" يوجه بتكثيف برامج القراءة والكتابة للتلاميذ

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية حيث تفقد مسار الدراسة بمدارس القصابة الابتدائية وأبو مرقيق الابتدائية وأولاد ناجي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس مرسى مطروح شرق المحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية

انضباط العملية التعليمية بمدرسة القصابة

وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث لاحظ انضباط معلمتين بمدرسة القصابة وحرصهما على الحضور مبكرًا إلى المدرسة والتواجد مع التلاميذ موجها الشكر لمجهوداتهم في العمل.

تكثيف البرامج العلاجية للتلاميذ

وأشاد وكيل تعليم مطروح بانضباط مدارس أولاد ناجي وأبو مرقيق موجهًا مديرى المدارس بتكثيف البرامج العلاجية للتلاميذ فى القراءة والكتابة والحساب من أجل الارتقاء بمستواهم، مقدمًا الشكر إدارة وهيئة تدريس تلك المدارس تقديرًا للاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم.

وفى سياق آخر كان قد اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس، مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

واستهل وكيل تعليم مطروح، الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم استعرض معهم نتائج الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي بداية أكتوبر الماضي، مشددًا على تكثيف جولات المتابعة الميدانية لكل المدارس خاصة الكائنة بالقرى والنجوع الصحراوية بأرجاء المحافظة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، للحضور، أن المديرية قررت وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تدشين منصات إلكترونية للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، مشددًا على الموجهين العموم، ضرورة ترشيح نخبة من أفضل المعلمين لتفعيل تلك المنصات المزمع إنشائها وشرح المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول وشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني.

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح