الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية تكشف مدى تأثير القمة العربية الإسلامية على الدوائر الدولية

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية جاءت في سياقاتها وعرض الوثيقة وما تضمنته من بنود أو البيان الختامي جاء بناءً على ما تمخض عنه من اجتماعات قمة القاهرة للسلام. 

 

وأضافت إيمان زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن أغلب بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية وهيكلتها وتكييفها، حتى في الصياغات البينية والمضامين التي ركزت عليها القمة، جاءت وفقًا للرسائل المباشرة التي تم تناولها مسبقًا خلال قمة القاهرة للسلام.

 

وأوضحت أنه فيما يتعلق بحجم التأثير لتلك القمة الاستثنائية على الدوائر الدولية، فإن هذا الأمر لا يزال يمتلك العديد من الرهانات الضبابية، خاصة وأن القمة على الرغم من أنها تضمنت العديد من مراكز الثقل على المستوى الإسلامي والإقليمي، إلا أنه لا زلنا نجهل كيفية إحداث نوع واختراق للتأثير وحلحلة جمود الموقف الدولي. 

القمة العربية - الإسلامية غزة فلسطين مجازر إسرائيل قمة القاهرة للسلام

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