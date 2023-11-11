مفكر اقتصادي: جزء من القطاع الخاص المصري أصبح تابعًا للرأسمالية العالمية

علق المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، علي تصاعد الأحداث في غزة، وتأثير ذلك علي الاقتصاد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة كانت بمثابة دعم قوي للدولار في أوائل الألفية الجديدة.

وأشار، إلى أنه تزداد قيمة وكالات التصنيف الائتماني بالتزامن من الحاجة إلى الاقتراض، مؤكدًا أنه يجب أن تكون قوة الاقتصاد ذاتية حتي يتم التعامل مع العالم الخارجي بتوازن.

وأكد المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، أنه يجب توجيه النقد الأجنبي للضروريات فقط، وأن جزء من القطاع الخاص المصري أصبح تابعًا للرأسمالية العالمية، موضحًا أن مزاحمة القطاع الخاص بدأت مع الألفية الجديدة عن طريق غزو السلاسل العالمية.