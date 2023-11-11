دعمًا للقضية الفلسطينية.. الآلاف حول العالم يتظاهرون ضد الاحتلال الإسرائيلى

دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للأكاذيب التي تبثها إسرائيل في الأيام الأخيرة هي عدم قدرة الصهيونية والدولة الصهيونية على تشويه حقيقة القضية الفلسطينية رغم جهودها لقمعها، نداءات عديدة أطلقها مئات الآلاف من المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عواصم العالم، وخاصة تلك التي كانت في عواصم الدول المستعمرة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد بشكل لا لبس فيه على وعي المجتمع الدولي بالمسألة الإنسانية، والقضية الفلسطينية.

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة، كان رد الفعل الفوري من جانب معظم الدول والمنظمات الدولية، على الرغم من تأثره في كثير من الأحيان بالقوى الاستعمارية التي تمارس سيطرة كبيرة عليها، أشبه بالزلزال.

ورفضت فكرة أن الرد على تصرفات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة والمتعاظمة، والتي ظلت دون رادع لسنوات، يمكن تصنيفها على أنها إرهاب، وبدلًا من ذلك، يميل الإجماع العالمي نحو الاعتراف بها كمقاومة مشروعة ضد احتلال طويل الأمد.

وستؤدي هذه الزيادة في المقابل إلى زيادة كبيرة في المظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم. إن الحكومات التي تدعم إسرائيل أو التي تظل محايدة في مواجهة هذه القضايا سوف تواجه إحراجًا متزايدًا.

نيويورك

تظاهر الآلاف، أمس الجمعة، في وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" والتنديد بدعم الولايات المتحدة للدولة العبرية، معبرين في الوقت نفسه عن مخاوفهم في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من تايمز سكوير، حسبما ذكر صحفيو وكالة فرانس برس.

ميونخ

وتجمع 2500 شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة ميونخ، وذلك حسبما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد، وأوضح أن الشرطة نشرت نحو 200 فرد من أفرادها لتأمين المظاهرة، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

بروكسل

وقالت الشرطة في بلجيكا إن نحو 21 ألف شخص شاركوا في مسيرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء العاصمة بروكسل، اليوم السبت، وردد كثير منهم شعارات مثل: فلسطين حرة، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

باريس

انطلقت اليوم السبت مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.

لندن

وفي بريطانيا، خرج مئات الآلاف في مظاهرات هائلة، وسط العاصمة البريطانية لندن، دعمًا لفلسطين، ومطالبة بإيقاف العمليات العسكرية على سكان قطاع غزة، بينما وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الطرف الآخر، مطالبين بإيقاف المسيرة الفلسطينية، هذه المظاهرات جاءت وسط جدل وطنى كبير، لأنها أقيمت فى يوم 11 نوفمبر، الذى يعتبر يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهو ما أغضب عددًا من اليمينيين في البلاد.