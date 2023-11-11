السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو يطالب الدول الغربية بعدم الخضوع للضغوط الرافضة لسياسة إسرائيل بغزة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشعب الأمريكي يدعمهم ويدعم سياستهم، مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا أخرى وأنهم يحاربونها.

أضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يسره أن الكثير من الدول الغربية استجابت لدعوتهم وجاءت لدعم إسرائيل، موضحًا أنه أحيانًا يكون هناك اختلاف في الرأي، لأن هناك بعض الضغوط للحكام.

نتنياهو للدول الغربية: نخوض الحرب لأجلكم

ووجه رسالة لقادة الدول الغربية: "لا تخضعوا لهذه الضغوط لأننا نخوض الحرب لأجلنا وأجلكم"، مشيرًا إلى أنه يمثل الدولة الوحيدة التابعة لشعب اليهود وأنهم يعطونهم القوة ليقفوا صامدين أمام العالم. 

وأكد أنه بعد أن يقضي على حماس لن يكون هناك تهديد من قطاع غزة ومهما تطلب الأمر سيظل الجيش الإسرائيلي يتحكم أمنيًا في قطاع غزة.

بنيامين نتنياهو الدول الغربية الضغوطات لا تخضعوا حماس الشعب الامريكي

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