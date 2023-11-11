رئيس "غازتك": دعم وتوجيهات وزير البترول سمح للشركة بالانتشار

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك" إن دعم وتوجيه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سمح للشركة بالانتشار في كل أنحاء الجمهورية.

وتابع "فرحات" في تصريحات لـ"الدستور": نخطط لتطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور بمختلف المحافظات،وهناك توجيهات لشركات غاز السيارات بسرعة تطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور ودعم شبكة محطات التموين في المحافظات المختلفة، والطرق السريعة خاصة في ضوء زيادة التوجه بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل.

كان قد كشف "فرحات " في وقت سابق أن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتم في 4 ساعات فقط، وتابع السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها من مختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز الطبيعي، والتي يجب أن تكون 70 % قبل التحويل، ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة المقرر تركيبها، ثم يتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية في تركيب الطقم بالإضافة لمعدلات الأمان.