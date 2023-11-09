"غازتك" تكرم عددا من العاملين لبلوغهم سن التقاعد

كرم المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "غازتك"، عدد من العاملين لبلوغهم سن التقاعد، لجهودهم الكبيرة للعمل على رفعة الشركة وتقدمها خلال السنوات الماضية.

و تضمن حفل التكريم المهندس طه أحمد مدير عام اختبار الأسطوانات، وأحمد مصيلحي مدير عام بالإدارة العامة العامة للشئون القانونية لبلوغهم سن التقاعد، وتكريم هشام السلوقي مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لانتقاله للعمل بشركة بدر الدين للبترول.

واعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن خالص الشكر والتقدير للمكرمين على ما قدموه للشركة من جهد وتفان طوال فترة عملهم وخدمتهم الطويلة بالشركة، وأضاف بأنهم كانوا مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل مما كان له بالغ الأثر في المساهمة في تقدم الشركة وتطور أنشطة أعمالها، متمنيا لهم دوام والصحة والتوفيق في المرحلة المقبلة.

تفاصيل أسبوع السلامة بشركة "غازتك"

وفي سياق آخر، أطلقت شركة "غازتك" منذ أيام، أسبوع السلامة بحضور باولو رونديني العضو المنتدب وممثل الشريك الأجنبي.

وتضمنت الفعاليات عقد ندوة توعوية في مجال تحديد المخاطر وتقييمها للعاملين بالمركز الرئيسي، وزيارات ميدانية لعدد من محطات ومراكز الشركة مثل محطات زهراء المعادي والعباسية وماكسيم وذلك للتأكيد على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين كونها ركن أصيل في استراتيجية وزارة البترول، كما أنها تأتي على رأس القيم الرئيسية ضمن الرؤية التي تم وضعها لقطاع البترول في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وألقى عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "غازتك"، كلمة خلال زيارته الميدانية ومسؤولى الإدارة العليا بالشركة لمحطة "غازتك ماكسيم" حث فيها جميع العاملين بمختلف المواقع على المشاركة في فعاليات أسبوع السلامة.

وأكد على أن الشركة تولى اهتمامًا بالغًا لمراعاة كافة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة في كافة أعمال ومشروعات الشركة، وذلك في إطار تبنى الشركة خطة شاملة للقيام بتحديثات جوهرية في مجال السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع كافة المعايير العالمية للتأكد من تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل التابعة للشركة.