علاء عبد العال: نجحنا في غلق مفاتيح لعب الأهلي.. ولم نتأثر بهدف موديست

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، أن فريقه قدم أداءًا جيدًا أمام الأهلي ويستحق التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري نايل.

وكان الجونة قد فرض التعادل الإيجابي على الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة.

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علاء عبد العال: هدف موديست لم يؤثر علينا

قال علاء عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "أتيحت لنا عدة فرص في الشوط الأول وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف".

وأضاف: "بعد هدف الأهلي أداء الجونة لم يهتز ولعبنا بشكل جيد وقبل المباراة هيأت اللاعبين لهذا السيناريو قبل المباراة".

وأكمل: "لدي في الفريق أكثر من 6 لاعبين لم يلعبوا أمام الأهلي من قبل ورغم ذلك ظهرنا بمستوى جيد لغاية".

وتابع: "تعرضنا لضغط كبير في الشوط الثاني وزاد من الضغط حالة الطرد في صفوف الفريق لكن ما يهمني كان عدم الخسارة في اللقاء".

وأتم تصريحاته: "نجحنا في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي خاصةً في وسط الملعب وبين الشوطين نجحت في تحفيز اللاعبين والجونة يقدم مستوى ونتائج أفضل من أندية صرفت أموال كثيرة للغاية".

رابطة الأندية تعلن عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دوري نايل.

وانتهت مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واختارت رابطة الأندية، أيمن موكا لاعب الجونة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري نايل بعد هذا التعادل برصيد 13 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما فريق الجونة فارتقى إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

