الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يمثل مصر بمهرجان الباطنة.. فيلم "قريباً" يستعرض مشاكل وعواقب الاغتصاب والتحرش

الفيلم المصري قريباً
الفيلم المصري "قريباً"

أعلنت إدارة مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان، أن الفيلم المصري "قريباً" سوف يتم عرضه في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي، الذي تستضيفه عمان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر .

ويعد فيلم "قريباً" هو الفيلم المصري الوحيد الذي يمثل مصر في تلك المسابقة، ضمن العديد من الأعمال السينمائية من البلدان المختلفة، ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر.

ويناقش العمل العديد من القضايا الشائكة المهمة، منها، استكشاف تأثير الاغتصاب والتحرش الجنسي، والعلاقات المعقدة، وعرض النتائج المؤسفة للاغتصاب وابن الاغتصاب.

ويستعرض العمل حياة مجموعة متنوعة من الأفراد المحاصرين في مكان غير معروف، حيث يُكوِّنون اتصالات غير متوقعة ويشاركون قصصهم ومخاوفهم وآمالهم بينما ينتظرون فرصة للهروب.

 

ومن جانبه  قال المخرج سيف عبدالنبي، في تصريحات صحفية، إنه يدرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأنه يهدف من خلال هذا الفيلم إلى زيادة الوعي والفهم حول عواقب الاغتصاب والتحرش الجنسي العميقة والتسليط الضوء على قضية ابن الاغتصاب.

 

وأضاف مخرج الفيلم، أن العمل يتحدى الفكرة التقليدية بأن الاغتصابي هو الجزء الوحيد المسؤول، كما يستكشف العمل الديناميات المعقدة للعلاقات السامة، بالإضافة إلى عرض النتائج المؤسفة للاغتصاب وابن الاغتصاب، مؤكدا أن الرسالة القوية للفيلم هي تسليط الضوء على أهمية تناول هذه القضايا الحساسة بشكل متقن.

 

يشار إلى أن فيلم "قريبًا"من إخراج سيف عبد النبي، وبطولة محمود أبو السعود، فريدة يوسف، ريهام رضا، مصطفى عماد، مصطفى محمد، نادية نبيل، أحمد ذكي، دهب تامر، يوسف يحى، وتوزيع: سعدون فيلم .

 

لجنة تحكيم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان 

ويترأس لجنة تحكيم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان الفنان أشرف زكي، وتضم اللجنة كل من: الفنان طالب محمد البلوشي، والمخرج عبد الرؤوف أحمد، والمخرج مصعب العمري، والسينمائي زياد حميد العامري.

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