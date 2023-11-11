وزير دفاع الاحتلال: مصير بيروت سيكون نفس مصير غزة بسبب حزب الله

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حزب الله من الهجمات الشرسة التي تشنها عليهم من جنوب لبنان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي له بجانب نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، جنودنا لن يتركوا الجبهة الشمالية، وأن حزب الله يلعب بالنار وقواتنا على الأرض مستعدة لكل مهمة، مشيرًا إلى أن مصير بيروت سيكون نفس المصير لغزة.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواتهم تصيب حماس فوق الأرض وتحت الأرض، مشيرًا إلى أنهم مستمرون بهذه القوة حتى الانتصار، وأنهم مستعدون ومتأهبون في الجبهة الشمالية.