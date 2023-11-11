"كابيتانو مصر".. جمال حمزة يعلن صاحب الشارة الذهبية

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، ومدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة.

وانتهت المباراة بفوز سمير كمونة وفريق مدحت فقوسة بنتيجة 3-1.

وأعلن نجم الحلقة جمال حمزة عن صاحب الشارة الذهبية، وهو عبد الله إسلام من فريق مدحت فقوسة.

كما ضم “كمونة” 3 لاعبين من فريق طارق السيد، وهم أحمد هاني، وأحمد أشرف، ويوسف طاهر.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".