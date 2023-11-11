لا خسائر.. السيطرة على حريق نشب في مخزن لعب أطفال وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن لعب أطفال بسوق الورق بمنطقة المنشية وسط المدينة وخلف قسم شرطة المنشية، قبل أن يمتد الحريق للمخازن والمحلات المجاورة له، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن لألعاب الأطفال في أحد الشوارع الخلفية من القسم، وانتقلت قوة من القسم بصحبة سيارات الدفاع المدني والحريق والإسعاف.

ندب خبراء الأدلة الجنائية

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في مخزن لألعاب أطفال وأتت النيران على محتويات المخزن وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل اندلع بمكتبة بمنطقة تسبب في احتراق محتوياتها بالكامل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمحل أدوات مكتبية أمام مسجد الميري بدائرة القسم، وتفحم المكتبة بالكامل.

وانتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران بالمكتبة المشار إليها، مما تسبب في تفحم محتويات المكتبه دون حدوث إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقى العقار أو المحال المجاورة، بينما رجحت التحريات الأولية أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للتيار داخل المكتبة محل البلاغ، حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.