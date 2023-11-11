السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يداهم بؤرة إجرامية بـ"أولاد عليو" في سوهاج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربة قاضية لأحد أخطر البؤر الإجرامية في قرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج، أسفرت عن ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.

بدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابي يدير بؤرة إجرامية بقرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج بترويج المواد المخدرة.

txt

دفتر أحوال وزارة الداخلية: خطف طبيب الخانكة.. وسرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال شهير

على الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال إجراء التحريات أكدت صحة المعلومات، وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة واستهداف عناصر التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص ونجح رجال الأمن في القبض عليهم.

ومن خلال تفتيش مكان تواجدهم عثر بحوزتهم على 2.5 كيلو من مخدر الشابو وبندقية ألية، و10 خزن و91 طلقة وطبنجة و5 طلقات و4 هواتف ومبلغ مالى 210 آلاف جنيه و2 سلاح أبيض، و2 دراجة بدون لوحات.

وأقر المتهمون أثناء مواجهتهم بضباط المباحث بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والدراجة للتنقل.

وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اجهزة الامن وزارة الداخلية قرية أولاد عليو بمركز البلينا ضبط 4 عناصر إجرامية بؤرة إجرامية بقرية أولاد عليو حافظة سوهاج ترويج المواد المخدرة

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس