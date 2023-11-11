الأمن يداهم بؤرة إجرامية بـ"أولاد عليو" في سوهاج

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربة قاضية لأحد أخطر البؤر الإجرامية في قرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج، أسفرت عن ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.

بدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابي يدير بؤرة إجرامية بقرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج بترويج المواد المخدرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال إجراء التحريات أكدت صحة المعلومات، وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة واستهداف عناصر التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص ونجح رجال الأمن في القبض عليهم.

ومن خلال تفتيش مكان تواجدهم عثر بحوزتهم على 2.5 كيلو من مخدر الشابو وبندقية ألية، و10 خزن و91 طلقة وطبنجة و5 طلقات و4 هواتف ومبلغ مالى 210 آلاف جنيه و2 سلاح أبيض، و2 دراجة بدون لوحات.

وأقر المتهمون أثناء مواجهتهم بضباط المباحث بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والدراجة للتنقل.

وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.