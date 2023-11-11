رئيس كهرباء شمال الدلتا يلتقي قيادات قطاع كفر الشيخ لمناقشة المؤشرات الفنية

اجتمع المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، بمسئولي قطاع كفر الشيخ في إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشة مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للقطاع.

الاجتماعات الشهرية لمناقشة مؤشرات الأداء الفنية

جاء ذلك بحضور رؤساء قطاعات (التشغيل والتحكم- الشئون الفنية- التجاري) ورؤساء قطاع (الشئون التجارية بكفر الشيخ ودمياط- كبار المشتركين- التفتيش الفني والمالي والتجاري- المشروعات- الجودة- التخطيط الفني- التكاليف- العدادات- نظم المعلومات- القانوني- السلامة والصحة المهنية) ومديري عموم (الشئون التجارية المركزية- الإدارة العامة لكبار المشتركين- الإدارة العامة للمصالح الحكومية- المشروعات- المراجعة- أنظمة العدادات الحديثة- مرفق الكهرباء وحماية المستهلك- المتابعة) بالشركة، وبحضور المهندسة رئيس قطاع كفر الشيخ ومديري عموم (المشروعات- الشئون الفنية- الهندسات- الشئون التجارية) و(مديري الهندسات- رؤساء الإيرادات) بالقطاع.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الشركة بالحضور وتمت مناقشة المستجدات حيث تم عرض موقف تنفيذ الخطط الاستثمارية وخطط تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية ومشروعات الغير وموقف تركيب الفرد الخامس الخاص بالإنارة العامة وموقف تنفيذ سلاسل رفع قدرات المحولات مع التأكيد على اتباع الأسس الفنية المعتمدة في تنفيذ الأعمال كافة.

كما تمت مناقشة حركة تركيب العدادات وموقف العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية الموحدة ونسب التحصيل والفقد وموقف الخطة العاجلة لتحسين الفقد في الطاقة مع التأكيد على تحقيق مستهدف الشركة.

الاجتماعات الشهرية لمناقشة مؤشرات الأداء الفنية

وأكد عسل ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمنتهى الدقة ومراجعة منظومة إطفاء الحريق بالمواقع نطاق الشركة مع دراسة الأعطال على المغذيات بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وتوفير ماكينات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي مخاطر.

كما أكد تأمين المواقع والمهمات والسيارات التابعة للشركة مع الالتزام بخطة تطوير المباني والمنشآت وتوحيد الهوية البصرية لمراكز خدمة العملاء، ورفع معدلات الأداء وعرض المشاكل والمعوقات أولا بأول لحلها بهدف تحقيق جميع مستهدفات الشركة، وفي نهاية الاجتماع تمنى دوام التوفيق لجميع العاملين.