رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دوري نايل.

وانتهت مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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لاعب الجونة الأفضل في المباراة

اختارت رابطة الأندية، أيمن موكا لاعب الجونة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري نايل بعد هذا التعادل برصيد 13 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما فريق الجونة فارتقى إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

الجونة يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي

تعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري نايل.

الشوط الأول

وألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة الأولى للجونة عن طريق موكا، بعد خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة، لكن "الفار" ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 14، تسديدة مباغتة عن طريق أحمد بلحاج، لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 25 سدد بلحاج من جديد من خارج منطقة الجزاء، مرت على يمين الشناوي.

وشهدت الدقيقة 36 أول أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، الذي تلقى تمريرة من طاهر وروضها بطريقة رائعة وسددها بنجاح على يمين بوسكا.

ونجح بلحاج من إحراز التعادل للجونة من علامة الجزاء، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



الشوط الثاني

في الدقيقة 54 سدد كريم نيدفيد رأسية، مرت بقليل بجوار مرمى أحمد مسعود.

شهدت الدقيقة 66 تسديدة رائعة على الطائر من إمام عاشور، من على مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة من ركنية نفذها الشحات لكنها علت المرمى.

وحاول البديل كريم فؤاد بالدقيقة 74، من ركلة حرة لكنها اصطدمت كرته بقائم بوسكا.

وأكمل الجونة اللقاء بعشرة اللاعبين، بعد طرد أحمد محمود بالدقيقة 83.

وعاد عاشور لتسديداته وأبرزها بالدقيقة 85 علت مرمى أحمد مسعود.

وسدد أليو ديانج من على منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع، مرت على يسار مرمى مسعود بقليل.