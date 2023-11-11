بعد غياب 4 سنوات.. طارق لطفي يعود للشاشة الكبيرة بـ"السيستم"

تعاقد الفنان طارق لطفي، على بطولة فيلم "السيستم"، ومن خلال هذا الفيلم سيعود لعالم السينما بعد غياب دام لأربع سنوات بعد فيلمه "122" الذي عرض في عام 2019، وذلك بالمشاركة مع الفنان فاروق الفيشاوي.

وعلم "الدستور" أن فيلم "السيستم"، ستدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، ومن المقرر طرحه داخل دور العرض السينمائي بعد الانتهاء من تصويره وعمل المسكاج والمونتاج.

أبطال فيلم السيستم

فيلم "السيستم" انطلق تصويره الأسبوع الماضي، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى، وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى دور شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات؛ بسبب حدث ما في حياته، في حين تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة الفاشلة معهم في حياتها.

تفاصيل فيلم "122"

من خلال إطار تشويقي مثير عن قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقات مفزعة بين جنبات هذا المستشفى، وفيلم 122، بطولة أحمد داود وأمينة خليل، وعُرض في 2019، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

ويعمل المخرج أحمد البنداري على تصوير الفيلم بشكل مكثف؛ للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انشغال النجم طارق لطفي في تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، حيث يرغب في الانتهاء من تصوير فيلم "السيستم" للتفرغ التام للمسلسل.

على جانب آخر يواصل الفنان طارق لطفي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد لعام 2024، والذي يشارك في بطولته أمام النجم أحمد السقا.