"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نية الشركة القابضة لكهرباء مصر في توسعة العمل ببعض الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات التابعة لها لتقليل الفقد في التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اتخذت خطوة لتركيب عداد فحص للمباني المخالفة والسارقة للتيار والتي تحاسب عبر «الممارسة» التي تصدر شهريا بحيث تحسب كمية التيار الكهربائي ومقارنته بتحصيل الممارسة شهريا لمعرفة السرقات والكمية التي تستهلك شهريا سوف تعمم على باقي الشركات.

وأشار إلى أن هناك خطوة أخرى سوف يتم تعمميها وهي تركيب عداد ذكي في أكشاك توزيع الكهرباء في الأماكن التي تظهر البيانات أن هناك فرق بين كمية التيار المستهلكة ومايتم تحصيله للوصل إلى نسبة الفقد الحقيقة والعمل على تقليلها مما يساعد في توفيرأموال الفقد لتطويرالشبكات وبناء محطات ورفع كفاءة وجودة التيار.

وتفقد المحاسب هانى الجندى رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، منطقة هضبة الأهرام لمتابعة الإجراءات الجارى اتخاذها لتنفيذ توجيهات القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة التى تقوم بتحرير الممارسات الشهرية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع نسب الفقد الفني ووجود مجاملات صارخة فى تحريرالممارسات لبعض المواطنين بالإضافة أيضا لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين المتقدمين بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء.

وتأتي الجولة فى إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإسراع فى تركيب العدادات الكودية لجميع المبانى المخالفة والعشوائية بالمناطق التى تشهد زيادة فى نسب الفقد الفنى نتيجة تحرير ممارسات بأسعار منخفضة بنطاق بعض المناطق.

ووفق البيانات الصادرة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فإن منطقة هضبة الأهرام تعتبر من أكثر المناطق فقدا التيار وبها 66% من إجمالى فقد منطقة الهضبة ككل نظرا لتدنى قيمة الممارسات المعمول بها شهريا والمجاملات التى تشوبها.