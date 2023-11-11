فارس: قمة "الرياض" تعبر عن ظهير حقيقى للقضية الفلسطينية بعيدًا عن تخاذل المجتمع الدولى

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، علي القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن قمة "الرياض" تعبر عن ظهير حقيقي خلف القضية الفلسطينية بعيدًا عن تخاذل المجتمع الدولي.

وأضاف أن مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتصدت لسعى المحتل تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الموقف المصري الثابت منذ اللحظة الأولى وتأكيده ثوابت السياسة الخارجية تجاه القضية.

وتابع: "هذا الثبات والتأكيد للموقف المصري نجح في تحول وجهة النظر العالمية والغربية وإثبات أن وجهة النظر المصرية هي الصحيحة".